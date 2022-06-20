В аналоге «Голоса» будут судить и участвовать цифровые аватары

«Первый канал» анонсировал запуск в сентябре нового музыкального проекта с виртуальными аватарами – за ними будут скрываться реальные участники, чьи имена не будут знать жюри и зрители. Деталями шоу «Фантастика» поделился генеральный директор Константин Эрнст в рамках сессии «Как раньше уже не будет? Перезагрузка рынка контента» на ПМЭФ-2022.

Например, один из виртуальных аватаров станет полноправным членом жюри музыкального конкурса – он получит имя Телик. Кроме того, среди представленных участников можно заметить Шапокляк и других анимированных персонажей.

Константин Эрнст уверен, что запуск шоу с аватарами знаменует собой новую эпоху для конкурсов талантов, которые выходят в телеэфире. Ранее аудитория никогда не выбирала лидера проекта исключительно по вокальным данным – всегда перевешивали субъективные критерии, такие как красота и чувство жалости, отметил топ-менеджер.