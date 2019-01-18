В Англии вышел первый номер русскоязычного журнала для детей

Произведения известных современных российских поэтов, пишущих для детей, вошли в новый британский журнал «Шалтай-Болтай», который издается на русском языке. Журнал планируется издавать один раз в два месяца в бумажном и электронном форматах.

«Шалтай-Болтай» предназначен для детей от двух до шести лет, которые живут в Англии и растут в двуязычной среде. Журнал способствует развитию юных билингвов. Партнерами «Шалтая-Болтая» выступили британские клубы для игр и общения на русском языке, а также детские психологи и дефектологи из Англии и США.

Первый номер журнала «Шалтай-Болтай» получился в лучших традициях советских и российских журналов для детей. В 20-страничное издание попали стихи, рассказы и сказки для детей, интересные и полезные задания, раскраски, лабиринты, поделки, логические задачки, игры и многое другое. А также конкурсы, эксперименты, рецепты и экскурсии. Опубликованы произведения российских поэтов и писателей, а также соотечественников, проживающих за рубежом: Марины Бородицкой, Вадима Левина, Олега Бундура, Нины Пикулевой, Николая Голя, Елены Ярышевской, Тамары Гилфановой и других литераторов.

Фото: insta-stalker.com