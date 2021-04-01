В Армении министр подал в отставку после нападения на журналиста

После инцидента с нападением на журналиста министр высокотехнологической промышленности Акоп Аршакян ушел в отставку. Об этом 31 марта он написал на своей личной странице в Facebook:

Сегодня мой последний рабочий день в качестве министра. Считаю недопустимым применение насилия со стороны чиновника против гражданина, мы обязаны двигаться по пути без насилия. Я обязан быть тому примером.

Аршакян 18 марта напал на журналиста Пайлака Фахрадяна, спросившего чиновника о том, почему во время рабочего дня министр находится в кафе.

После сучившегося инцидента министр заявил о том, что готов понести за свой проступок ответственность, заявив, что всё равно продолжит «работать во имя развития Армении».

«По нашим данным, это второе письменное заявление за месяц, которое было положено на стол премьеру Пашиняну. В предыдущем случае Никол Пашинян и Сурен Папикян сумели убедить министра ВТП отказаться от этого решения, однако вчера вечером — в 23:00, отставка Аршакяна была подписана премьер-министром», — пишет «Ереван Сегодня».