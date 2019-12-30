В авиакатастрофе в Алма-Ате погибла журналистка Дана Круглова

Утром 27 декабря при вылете из аэропорта Алма-Аты в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Bek Air. 12 человек погибли, больше 50 пострадали. Среди погибших — Дана Круглова, редактор алма-атинского издания Informburo.kz.

Круглова родилась 8 апреля 1984 года. Училась журналистике на филфаке Карагандинского госуниверситета. Работать репортером начала в 19 лет — на местном канале АРТ. Была корреспондентом газеты «Вечерняя Караганда» и другого местного издания «Взгляд на события»; собкором информационного агентства «Новости-Казахстан», казахстанского партнера РИА Новости.

С 2013 по 2016 годы работала в региональном издании «Новый вестник» и собкором по Карагандинской области в агентстве Today.kz — а после этого стала репортером одного из крупнейших общественно-политических изданий Казахстана Informburo.kz, где и проработала до конца 2019-го.