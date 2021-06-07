В Азербайджане на мине подорвались два журналиста и чиновник

В Кельбаджарском районе, вернувшемся под контроль Азербайджана по итогам прошлогодней войны в Карабахе, в пятницу в результате подрыва на мине погибли два сотрудника азербайджанской государственной прессы и чиновник.

Как сообщают генпрокуратура и МВД Азербайджана, утром в пятницу близ села Сусузлуг на севере Кельбаджарского района на противотанковой мине подорвался грузовик, в котором ехали сотрудники прессы.

В результате взрыва погибли оператор телеканала Az TV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и местный чиновник Ариф Алиев.

Еще четыре человека получили ранения разной степени тяжести.

По факту гибели людей военная прокуратура Азербайждана открыла уголовное дело и ведет расследование.