В Азербайджане создали платформу электронного распространения прессы

В Агентстве развития медиа Азербайджана 5 мая состоялась презентация платформы электронного распространения газет и журналов «E-KÖŞK». На портале будет организована подписка и продажа цифровой продукции печатных медиа.

Было подчеркнуто, что платформа предназначена для легкого доступа, независимо от времени и места, к традиционным печатным СМИ, газетам и журналам из постоянно обновляемой базы данных. Посредством портала читатели также смогут свободно воспользоваться цифровым архивом. Платформа является инновационным шагом в адаптации традиционных печатных СМИ к цифровой среде, повышении их экономической устойчивости, и в целом в ускорении перехода к информационному обществу.

Источник: СППИ ГИПП