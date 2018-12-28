В BBC отреагировали на публикацию данных своих журналистов в рунете

В BBC огорчены фактом публикациии данных работающих в России журналистов британской медиакомпании, сообщили RNS в пресс-службе BBC.

В пресс-службе BBC подчеркнули, что медиакомпания работает по «строгим» редакционным стандартам и никогда не публиковала каких-либо сведений о сотрудниках других СМИ:

Би-би-си руководствуется строгими редакционными правилами и не публиковала личных данных журналистов других СМИ, поскольку для этого не было редакционных причин или оправданий. Мы разочарованы необоснованной публикацией данных нашей московской команды рядом информационных каналов.

Ранее на нескольких порталах в интернете, в том числе на сайте «Пикабу» был обнародован список сотрудников московского бюро BBC. О публикации этого списка также сообщил «Дождь».

До этого британская газета Times опубликовала список сотрудников российского издания Sputnik. «С наступающим новым тысяча девятьсот тридцать третьим годом вас, май бритиш френдз», — комментировала эту публикацию в своем Telegram-канале главный редактор агентства Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян.

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