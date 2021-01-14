В Беларуси по уголовному делу задержан журналист Андрей Александров

В Беларуси задержан журналист и медиаменеджер Андрей Александров. Об этом в среду, 13 января, сообщил его адвокат. В Следственном комитете по Минску подтвердили задержание.

По данным ведомства, журналист находится в статусе подозреваемого по уголовному делу о грубом нарушении общественного порядка в Минске. Что именно и когда совершил Александров, не уточняется.

Журналист перестал выходить на связь днем, 12 января. Позднее стало известно, что он находится в РУВД Минска, позже журналиста отвезли в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина. Вместе с Александровым задержана его девушка Ирина Злобина, в каком она статусе - неизвестно.

Андрей Александров в 2009-2012 годах был заместителем председателя Белорусской ассоциации журналистов, в 2015-2018 годах - замдиректора агентства БелаПАН. По данным Белорусской ассоциации журналистов, сейчас в заключении в Беларуси находятся 8 журналистов.