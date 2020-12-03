В Беларуси запустили проект «Пресса под прессом» о репрессиях против журналистов

В Беларуси развивают проект «Пресса под прессом». В нем рассказывают истории журналистов и редакторов, задержанных во время протестных акций.

Цель проекта — зафиксировать эти истории, собрать их в одном месте. Чтобы история репрессий против беларусских независимых медиа и журналистов не размывалась и не забывалась. И еще этот проект – история нашей солидарности.

На данный момент на сайте проекта сообщают о задержании 368 журналистов и 62 случаях физического насилия работников медиа. Создатели проекта сообщают, что легко сбиться со счета, потому что многих журналистов задерживают и сажают по два и три раза.