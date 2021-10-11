В Белгороде силовики сорвали конференцию о СМИ

В Белгороде правоохранители сорвали неформальную конференцию-баркемп «Все мы медиа», которая должна была состояться днём ранее, 9 октября, уведомила 7х7 соорганизатор мероприятия Екатерина Лобановская.

По ее словам, силовики пригрозили собственнику медиабара «Смирись», где намечалась конференция, проблемами с бизнесом, в связи с чем он вынужден был отказать журналистам. Летом полиция также не дала мероприятию состояться: тогда на организаторов поступила жалоба о якобы готовящихся массовых беспорядках.

В числе приглашенных на встречу гостей были спецкор Meduza* Андрей Перцев, активистка экологического движения «ЭКА» Мария Малороссиянова и главный редактор 7х7 Олег Григоренко. Превентивно организаторы позаботились о том, чтобы на площадке были соблюдены все антивирусные меры. Однако вечером 8 октября владелец медиабара уведомил их, что не может предоставить площадку.

«Он рассказал, что владельцу помещения позвонили полицейские и сказали, что мероприятие проводиться не будет, а если будет, то возникнут проблемы с бизнесом и все будет очень плохо — у всех и сразу», — поделилась Лобановская.

Другую площадку организаторам найти не удалось.

«У меня нет культурных слов, чтобы описать ситуацию. Абсолютно непонятно, зачем полиции нужно было выставлять Белгород в таком свете. На конференции не должно было произойти ничего незаконного. Там не обсуждали бы планы по свержению власти в России, там не было бы призывов к массовым беспорядкам. Мы просто хотели поговорить о журналистике, экологии, истории и архитектуре Белгорода. Но почему-то оказывается в нашем городе, по мнению полиции, это делать запрещено», – представил своё мнение о ситуации соорганизатор баркемпа Никита Пармёнов.

*Meduza внесена Минюстом РФ в перечень СМИ-иноагентов