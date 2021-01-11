В Белгороде сожгли машину главреда издания «Голос Белогорья»

9 января около трех часов ночи в Белгороде подожгли машину журналиста, главного редактора издания «Голос Белогорья» Владимира Бабина.

Об этом он рассказал во «ВКонтакте»:

Сегодня ночью мне сожгли машину. Старенькая «ДЭУ — Нексия», ей 18 годов, но ездила шустро, мне вполне хватало.

Кроме того в эту же ночь сгорела грузовая фура, принадлежавшая родственнику журналиста.

Журналист предполагает, что это могло произойти из-за его профессиональной деятельности:

Приятно было бы думать, что меня подожгли по приказу тех, кого я нещадно критикую в своих публикациях. А кто это? Да все главы окрестных администраций, только пальцы загибай.

Журналист при этом не исключает версию банального хулиганства, так как накануне, в ночь с 7-го на 8-е января в Белгороде сгорело еще два автомобиля, при этом их владельцы никакого отношения к политике не имеют.

Владимир Бабин является одним из наиболее известных представителей журналистского сообщества в Белгородской области. В последние несколько лет журналист активно критиковал деятельность губернатора Евгения Савченко, ушедшего в сентябре 2020 года в отставку.