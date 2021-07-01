В Белоруссии начнут выявлять публикации, наносящие вред интересам страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наделил межведомственную комиссию по безопасности в информационной сфере правом принимать решения о наличии в продукции СМИ, в том числе иностранных, материалов, которые могут нанести вред национальным интересам страны, следует из указа, который опубликован в среду.

«Пункт 4 положения о межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере, … дополнить подпунктом 4.51 следующего содержания: … (комиссия – ред.) принимает решения о наличии в продукции средства массовой информации, в том числе иностранного, на интернет-ресурсе, в сетевом издании информационных сообщений и (или) материалов, распространение которых способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь», — говорится в указе от 28 июня на национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

В ноябре 2017 года Лукашенко подписал указ «О межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере». Согласно документу, комиссия представляет собой постоянно действующий коллегиальный орган, обязанность которого - координировать деятельность госорганов и иных организаций, выполняющих задачи по обеспечению нацбезопасности Белоруссии в информационной сфере. В частности, среди задач комиссии - системный анализ, выявление внутренних и внешних рисков, вызовов, угроз безопасности.