В Белоруссии возбудили более 300 уголовных дел, связанных с нарушением закона в интернете

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что органы прокуратуры страны возбудили около 300 уголовных дел о распространении недостоверной, экстремистской информации в интернете.

«Мы буквально каждый день мониторим интернет-пространство. При наличии малейших признаков, связанных с тем, что нарушаются требования законодательства по освещению в СМИ различных фактов, событий, мы немедленно реагируем. Если мы выявляем признаки преступления, то немедленно возбуждаем уголовные дела. По результатам мониторинга, проведенного в этом году, прокурорами возбуждено более 300 таких уголовных дел», — отметил генпрокурор.

Андрей Швед считает, что направление всего правоохранительного блока и прокуроров — в том числе реагирование на различные информационные ресурсы, которые распространяют нежелательную информацию, — является необходимым. По словам генерального прокурора, заявлено уже 50 исков на запрет деятельности интернет-ресурсов и все они реализованы.