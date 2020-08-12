В Белоруссии возникли проблемы с доступом к российским СМИ

Российские СМИ обнаружили проблемы с доступом к своим ресурсам на территории Белоруссии. Они могут быть вызваны как трудностями с общим доступом в интернет, так и блокировкой отдельных ресурсов, сообщает РБК.

Снижение трафика на своих ресурсах из Белоруссии отметили Rambler Group («Лента.ру», «Газета.ру», «Афиша») и «Яндекс». Представители компаний планируют вближайшее время направить запрос оператору «Белтелеком» с просьбой дать пояснение о возможных причинах такого падения.

Накануне оператор «Белтелеком» заявил о многочисленных кибератаках из-за рубежа, вследствие чего возникли проблемы с доступом к интернету в стране. С 8 августа начались кибератаки на правительственные сайты и ресурсы оператора, что привело «к значительной перегрузке каналов, сбою и выходу из строя телекоммуникационного оборудования, и затруднениям с доступом для абонентов к отдельным ресурсам и сервисам сети интернет».

Проблемы с доступом в интернет во многих городах Белоруссии продолжаются уже три дня. После объявления первых результатов выборов, по которым Александр Лукашенко остается президентом, в стране начались массовые протесты. Telegram-канала NEXTA Live, публикующий информацию о происходящем, отметил прирост подписчиков с 300 тыс. до 1 млн человек.

Во время разгона протестных акций в Минске были задержаны журналисты РФ. Представители российских СМИ требуют от властей Белоруссии освободить задержанных и призывают все СМИ присоединиться к обращению.