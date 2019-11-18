В Берлине объявлены лауреаты премии «Профессия — журналист» за 2019 год

Имена обладателей премий «Профессия — журналист» за 2019 год были объявлены 16 ноября в Берлине. Всего в журналистском конкурсе было семь номинаций: «Расследование», «Репортаж», «Интервью + портрет», «Публицистика + аналитика», «Региональные медиа», «Видеодокумент», «Неформат».

В номинации «Расследование» премию получил Иван Голунов за материал «Кто владеет московскими кладбищами Как столичный ритуальный рынок заняли ставропольские бизнесмены — и при чем тут ФСБ».

Лауреатом специального приза жюри стал документальный сериал Андрея Лошака «Холивар. История Рунета» («Настоящее время»).

Лучшим в номинации «Видеодокумент» стал Юрий Дудь, награжденный за фильм «Беслан. Помни». Журналист Роман Супер на церемонии сообщил, что Юрий Дудь принял решение отправить премию героям фильма — матерям жертв Беслана.

Премия в номинации «Репортаж» досталась Константину Саломатину и Шуре Буртину за публикацию «Заводной мандарин», посвященную ситуации в китайском регионе Синьцзян, где подвергаются преследованиям уйгуры. Она была напечатана в журнале «Русский репортер».

Премию в номинации «Публицистика + аналитика» получил Глеб Морев за публикацию «Кто сказал „а“»: выезд Иосифа Бродского из СССР» (Colta).

Михаил Рубин, Мария Жолобова и Роман Баданин стали обладателями премии в номинации «Интервью + портрет» за публикацию «Портрет Алексея Громова, руководителя российской государственной пропаганд» («Проект»).

Лариса Муравьева и Денис Бевз, работающие на томском телеканале ТВ2, получили премию в номинации «Региональные медиа» за материал «Яр. Колпашевская трагедия».

Елизавете Язневич присудили премию в номинации «Неформат» за проект «Если быть точным: открытые данные для принятия решений: рейтинги регионов, аналитика, каталог некоммерческих организаций».

Премия «Профессия журналист» вручается в четвертый раз. Она учреждена Михаилом Ходорковским в 2016 году. Лауреатами премии в 2016, 2017 и 2018 годах становились Катерина Гордеева, Роман Супер, Роман Доброхотов, Олеся Герасименко, Шура Буртин, Денис Коротков, Елена Костюченко, Юрий Козырев, Андрей Архангельский, Даниил Туровский, Константин Гаазе, Евгений Фельдман и другие.

«Открытая Россия» организовала премию «Профессия — журналист», по собственному определению, в ситуации, когда «в России говорят об уничтожении журналистики: зачищены федеральные телеканалы, государственная цензура распространяется на любые СМИ, практически все независимые журналисты уволены, лучшие из лучших вынуждены отказываться от профессии». Организаторы премии стремятся доказать, что «российская журналистика жива — вопреки всему».

Фото: Анастасия Ходорковская