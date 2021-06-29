В Бейруте избили корреспондента Sputnik

Июн 29, 2021

Корреспондента российского агентства Sputnik Абеда Аль-Бай в Бейруте избили на акции сторонников движения «Фатх». 

Журналист снимал у посольства Палестины митинг в поддержку президента автономии Махмуда Аббаса. Также там были те, кто вышел протестовать из-за гибели активиста Низара Банната, задержанного палестинскими спецслужбами. 

Корреспондент начал делать видео, как группа людей избивает молодого человека, когда на заднем фоне послышались слова: «Ты для кого снимаешь?»

Нападавшие пытались отобрать фотоаппарат, я закрыл его собой — и пошли удары по голове и по корпусу. Сейчас чувствую себя в порядке. Повредили глаз и руку, — рассказал Аль-Бай.

Он отметил, что перед началом работы разговаривал с представителем движения «Фатх», представился ему и сообщил о намерении снимать происходящее, возражений не было. 

Источник: РИА Новости
 
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