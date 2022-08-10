В «Билайне» предложили новый инструмент для оценки эффективности рекламы

Эксперты маркетингового сервиса «Мобильные опросы» мобильного оператора «Билайн» разработали инструмент для определения эффективности рекламы до запуска рекламной кампании, сообщили в компании.

Сервис был разработан совместно маркетологами, исследователями и аналитиками и получил название «Индекс рекламы Билайн». Механика исследования основана на проведении опроса, в рамках которого определенной группе респондентов демонстрируется реклама. Сегмент подбирается в Big Data по параметрам целевой группы. Далее участники опроса заполняют анкету, которая состоит из вопросов, включающих в себя оценку креатива по различным параметрам. Ссылка может прийти по смс, push или e-mail, она уникальная — ее нельзя передать и пройти опрос дважды, говорят в «Билайн». Выборка зависит от целей из задач исследования.

В результате исследования заказчик получает наглядный аналитический отчет с соответствующими индексами, который демонстрирует потенциал креатива и интерес аудитории к содержимому, а также потенциал рекламы. Это позволяет заказчику более верно принять решение об использовании такой рекламы в дальнейшем.