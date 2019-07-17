В ближайшие пять лет более ста тысяч сотрудников печатных СМИ останутся без работы

Потерю рабочих мест могут частично восполнять онлайн-издания, которые приходят на смену бумажной прессе

Число сотрудников печатных газет и журналов в России к 2023 году сократится в 1,7 раза к уровню 2018 года, с 273 до 157 тыс. человек. Потерю рабочих мест могут частично восполнять онлайн-издания, которые по совокупному штату почти сравняются с печатными, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Института цифровых трансформаций и исследований экономических трендов.

Причинами грядущего сокращения рабочих мест в печатных СМИ аналитики называют «распространение мобильного интернета, крах системы дистрибуции прессы, снижение популярности подписки на фоне распространения бесплатного, пусть и менее качественного контента». В онлайн-изданиях, напротив, прогнозируется увеличение количества рабочих мест. Количество занятых в онлайн-медиа, включая блогеров, в 2018 году оценивается в 101 тыс. человек, в 2019 году оно вырастет на 10%, до 113 тыс., а к 2023 году достигнет 154 тыс.

Однако сами издатели считают, что уменьшение числа рабочих мест будет вызвано скорее закрытием части печатных СМИ, чем сокращениями в действующих, так как основные сокращения в редакциях уже завершены.

Гендиректор Bauer Media Group Алексей Иванов подтверждает, что по большей части сокращение рабочих мест в СМИ за прошлые годы связано с уходом изданий с рынка. Группа уже проводила оптимизацию и не планирует сокращений штата в дальнейшем. Оптимизация расходов скорее будет происходить за счет автоматизации производства контента.

«Прогноз о сокращении в 1,7 раза до 2023 года слишком пессимистичен, в таком случае вся отрасль окажется на грани выживания, не думаю, что это возможно», — говорит он.

Основным каналом заработка СМИ остается реклама, и если потребление в стране в ближайшие пять лет продолжит стагнировать, с бюджетами и рабочими местами в медиа будет в среднем то же самое, а возможно, и падение — в том числе в онлайн-СМИ, рассуждает совладелец Sports.ru Дмитрий Навоша. Sports.ru продолжает нанимать журналистов и редакторов, но это связано с ростом самого проекта, который на стагнирующем рынке не может быть бесконечным, добавляет он, поэтому компания все больше сил направляет на рост проектов, нацеленных на глобальный рынок.

Напомним, по данным Ассоциации коммуникационных агентств России, доходы печатной прессы от рекламы в 2018 году упали на 12%, до 18 млрд рублей. Падение затронуло прежде всего СМИ, выходящие только в печати. При этом доходы от издательского контента онлайн-ресурсов, не имеющих печатных версий, в 2018 году выросли на 13%, до 4,7 млрд рублей.