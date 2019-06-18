В Британии запретили использовать в рекламе «обидные» гендерные стереотипы

В Великобритании вступил в силу запрет на использование в рекламе гендерных стереотипов, которые могут навредить людям или оскорбить их. Об этом 14 июня сообщает Би-би-си.

В британском Управлении по рекламным стандартам, которое занимается регулированием в сфере рекламы, провели анализ гендерных стереотипов. Там пришли к выводу, что использование некоторых из них может негативно повлиять на жизненный выбор детей и молодежи, ограничить потенциал людей, а также способствовать усилению гендерного неравенства.

Под запрет попали сценарии, в которых мужчина устраивает беспорядок, а женщина — занимается уборкой. Еще нельзя будет показывать рекламу, если в ней мужчина или женщина не может справиться с какой-то задачей из-за своего пола. Например, мужчина не может поменять подгузник, а женщина — припарковать машину.

Запрет распространяется не только на рекламу в прессе, наружную рекламу и телерекламу, но и на рекламу в соцсетях. В Управлении по рекламным стандартам уточнили, что будут рассматривать конкретные жалобы, оценивать контекст и содержание рекламы, чтобы определить, нарушает ли она правила.

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