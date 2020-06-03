В британской The Bristol Cable предложили читателям стать экспертами для издания

В британской The Bristol Cable перепридумали базу источников для своих журналистов.

Вместо очевидных экспертов из различных сфер, в издании предложили своим читателям стать такими экспертами и рассказать о тех сферах, в которых они могут помочь журналистам.

Так сформировалась база читателей, которые подтвердили свои компетенции и часто работают над материалами с журналистами издания.

Для этой базы в The Bristol Cable сделали специальный софт, облегчающий журналистам поиск контактов.

The Bristol Cable это издание, которым владеют сами жители города. Сейчас таких владельцев уже больше 2100 человек.