В ЦБ допустили уголовные риски для держателей акций Meta*

Центробанк допускает, что инвесторам, купившим акции Meta* может грозить уголовное наказание. Однако для этого необходимо определить легальный статус держателей бумаг. Об этом рассказал журналистам первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

«Уголовные риски могут грозить после того, когда легальный статус держателей бумаг будет уточнен. Нам сначала нужно решить, будем ли мы считать акции Meta* именно экстремистскими вложениями. Если это будет признано так, то, наверное, будут какие-то ограничения»,— сказал Чистюхин в кулуарах форума Finopolis (цитата по ТАСС).

Напомним, 21 марта суд признал Meta* экстремистской организацией. 11 октября Росфинмониторинг внес Meta* в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму. Это означает запрет на любые финансовые переводы в адрес заблокированных платформ. 12 октября СПБ Биржа сообщила о решении полностью прекратить сделки с акциями Meta* с 14 ноября 2022 года.

*Компания Meta признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ