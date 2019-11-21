В Центральном Доме журналиста наградят победителей конкурса «В фокусе — детство»

Победителями юбилейного Всероссийского конкурса журналистских работ «В фокусе — детство» стали 28 журналистов из 24 российских регионов. Имена новых лауреатов определило жюри конкурса на итоговом заседании 15 ноября.

Организатор конкурса журналистских работ «В фокусе — детство» — Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Соорганизатором конкурса выступает Союз журналистов России. Партнеры конкурса — Региональная общественная организация «Детское творческое объединение «ЮНПРЕСС» и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.

Региональный этап конкурса 2019 года завершился 15 октября и собрал 754 заявки. На федеральный этап конкурса в Фонд поступило 445 печатных и интернет-публикаций, радио и ТВ-работ из 75 субъектов РФ. После оценки работ на соответствие номинациям и другим требованиям Положения о конкурсе, к оценке жюри допущено около 200 работ.

В ТОП-5 регионов по количеству работ на региональном этапе вошли Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Иркутская, Ростовская, Тюменская и Тульская области.

ТОП регионов по количеству работ на федеральном этапе выглядит немного иначе: здесь лидерство у Ростовской области, далее следуют Иркутская, Воронежская, Челябинская области, Республика Чувашия и ХМАО-Югра.

Председателем жюри юбилейного конкурса стал Роман Серебряный — секретарь Союза журналистов России, руководитель молодежных программ и проектов, сопредседатель оргкомитета конкурса.

Год от года выбирать лучших жюри становится все сложнее — уровень работ растет. Тем не менее, победители определены!

Победители X Всероссийского конкурса журналистских работ «В фокусе — детство»:

Основные номинации:

Номинация: «Планета «Семья»:

лучшая печатная публикация — Анна Павловна Мельникова «Точка опоры», Новгородские ведомости, Новгородская область

лучшая интернет-публикация — Князюк Милена Михайловна «Я мечтала о приемном ребенке с детства!», Информационное агентство «Сибирские новости», Иркутская область

лучший ТВ-сюжет — Шмакова Анжелика Евгеньевна «Школа-профессия-семья», ТК «Телемолва», Тульская область

лучший радио-сюжет — Ларионова Ольга Николаевна «Позади крутой поворот», Вологодская область

Номинация: «Дорогой безграничных возможностей»

лучшая печатная публикация — Власова Анна Николаевна «Единственная в Курске. Девочка пишет по Брайлю и ходит в обычную школу», «Курские Известия», Курская область

лучшая интернет-публикация — Левской Анатолий Юрьевич «Дотянуться до «детей солнца»: как амурчанам научить своего ребенка хорошо относиться к сверстникам с особенностями», «Комсомольская правда», Амурская область

лучший ТВ-сюжет — Гафарова София Равиловна «Понять нельзя отказать», ВГТРК ГТРК «Тула», Тульская область

лучший радио-сюжет — Мещерякова Елена Сергеевна «Если ребёнок — аутист? (История Анастасии и Серёжи Князевых)», Радиоканал «Липецк-FM» (ОБУ ТРК «Липецкое время»), Липецкая область

победители — юнкоры:

лучший ТВ-сюжет — Мадина Дзестелова, Заурбек Дзоблаев, Алекс Пашков «Фасоль», Телеканал Осетия Ирыстон, Северная Осетия-Алания

лучшая интернет-публикация — Пашкевич Александра Дмитриевна «Социализация в наше время», Электронный журнал «Практика социальной работы. Открытый методический ресурс», Санкт-Петербург

победители — студенты:

лучшая интернет-публикация — Зырянская Валерия Юрьевна «Здесь хватит места всем», Онлайн-журнал «EduSmi», Московская область

лучший ТВ-сюжет — Федорова Милана Анзоровна «Обычный необычный ребенок», МКУ ПТРК «Луч», Ямало-Ненецкий АО

Номинация: «Работа над ошибками»

лучшая печатная публикация — Сибирко Дарья Николаевна «Без обид», редакция Павловской районной газеты «Вести Придонья», Воронежская область

лучшая печатная публикация — Киппари Татьяна Алексеевна «Ты режешь мою душу так нескромно…», Волжская правда, Волгоградская область

лучшая интернет-публикация — Мальцева Ксения Владимировна «Место силы», Информационное агентство «2 города», Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

лучший ТВ-сюжет — победитель не определен

лучший радио-сюжет — Сметанина Мария Викторовна Специальный проект радио Sputnik «Недетские шалости», Радио Sputnik, Москва

победитель-юнкор — Артамонов Андрей Игоревич «Легко ли быть трудным», Липецкая областная детская газета «Золотой ключик», Липецкая область

Голубев Владимир Юрьевич, «Дари добро детям», Студия кабельного ТВ «Юность» Можайской воспитательной колонии, Московская область

Вишнякова Виктория Валентиновна, «Прости, мама…», Новооскольская воспитательная колония, Белгородская область

Специальные номинации:

Номинация: «11 цифр доверия»

победитель — Докучаев Игорь Владимирович «Буллинг, обиды, советы: как в Твери работает детский телефон доверия», «Московский комсомолец в Твери» (холдинг ГАУ «РИА «Верхневолжье»), Тверская область

победитель — Гедиева Алина Муратбиевна «Турнир доверия», Телеканал «Архыз 24», Карачаево-Черкесская республика

победитель-юнкор — Гончаренко Сергей Александрович «Цифры радости, мира и понимания», Газета «ЮнГ@», Челябинская область

Номинация: «Я — родитель»

победитель — Ушакова Юлия Леонидовна «У детей на лицах горе»: психиатр — о том, что толкает подростков из хороших семей на суицид», Интернет-издание 74.ru, Челябинская область

победитель — Матяева Виктория Юрьевна Цикл телепрограмм «Спорный приговор», ГТРК «Нижний Новгород», Нижегородская область

победитель-юнкор — Трушенко Аксинья Владимировна «Достучаться до папы», Газета Регионального школьного технопарка «Мы Можем!» Астраханская область

Номинация: «Жизнь замечательных семей»

победитель — Сторожук Елена Игоревна «Счастье — в семье», ИА «Сибинформбюро», Тюменская область

победитель — Иванова Светлана Владимировна «Семью держат уважение и традиции», Газета «Грани», Чувашская Республика

Номинация: «Право голоса»

победитель — победитель не определен

победитель-юнкор — Деденко Дарья Романовна «Дайте нам побыть в облаках хоть немного! Манифест подростка», Интернет-издание «Мел», Пермский край

Специальные награды оргкомитета Конкурса:

Сарманова Асемгуль Оразгалиевна «Они могут жить дома», «Агентство социальной информации», Челябинская область

Мальцева Ксения Владимировна «Сильные Люди. Роман и Алена Уховы: «Ника нас сплотила», Информационное агентство «2 города», ХМАО-Югра

Новикова Екатерина Игоревна «Лыжи мечты Крошки По», Радиостанция «POWER Хит Радио», Мурманская область

Дендиберя Дмитрий Владимирович, Васильев Александр Олегович «Благотворительная ярмарка», Творческая студия «Классика», Челябинская область

Агбалян Элизабет Назаровна, общественно-политическая газета «К Вашим услугам» («КВУ»), Ростовская область — за социальное партнерство СМИ и педагогического колледжа

Панченко Инесса Вячеславовна, Филиал ФГУП ВГТРК / ГТРК Самара, Самарская область — за продвижение семейных ценностей

Карпов Евгений Леонидович, Филиал ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород», Нижегородская область — за социальную ответственность медиа.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится в Центральном Доме журналиста в Москве (Никитский бул., д. 8а) 29 ноября в 14 ч.