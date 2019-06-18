В центре Москвы до конца года установят памятник погибшим журналистам

Власти Москвы поддержали решение об установке памятника погибшим при исполнении профессиональных обязанностей журналистам. Об этом сообщили в столичном департаменте средств массовой информации и рекламы:

Столичные власти поддержали решение Союза журналистов Москвы о сооружении памятника погибшим при исполнении профессиональных обязанностей журналистам. В связи с установкой монумента на Арбатской площади комплексом городского хозяйства будут проведены все необходимые подготовительные работы. О дате монтажа памятника станет известно после завершения всех работ, связанных с его созданием.

Ранее председатель столичного Союза журналистов Павел Гусев заявил, что памятник погибшим журналистам установят на Арбате.

Иллюстрация: shutterstock.com