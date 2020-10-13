В Центре правовой защиты СЖР рассказали об оказываемой журналистам помощи

Руководитель Центр правовой защиты журналистов, который в августе открылся при СЖР, Анна Белозерова в интервью порталу «Мир новостей» рассказала о первых итогах работы организации.

Основными направлениями работы центра, по словам Анны, являются правовая поддержка СМИ, журналистов; мониторинг нарушений прав журналистов; просветительская деятельность; развитие межрегионального сотрудничества СМИ; повышение нравственно-этического статуса журналистов; популяризация правовой грамотности журналиста.

В то же время чаще всего в центр обращаются с вопросами, касающимися устава СМИ, использования фотографий в печатных изданиях, претензий к редакциям от физических лиц, упомянутых при публикации, использования видео, размещенных в социальных сетях, а также для правового анализа предъявленных предписаний Роскомнадзора.

Анна Белозерова сообщила, что центр планирует проводить совместные мероприятия с участием Роскомнадзора, Минюста и других регуляторов деятельности СМИ. Кроме того, в центре готовы оказывать юридическое содействие при судебных разбирательствах, однако бесплатно можно рассчитывать на консультацию для юристов или иных представителей журналистов.