В Чечне отменили штраф URA.RU в 15 млн рублей

Верховный суд Чеченской республики отменил решение Урус-Мартановского суда по делу портала URA.RU. Штраф агентству будет снижен до 30 тысяч рублей, что в 500 раз меньше, чем было изначально назначено судом.

Бывший чеченский прокурор Мурат Залзаев требовал от издания выплату компенсации в 15 миллионов рублей за новость об аварии с его участием. Как объяснил Залзаев, после публикации ему пришлось уволиться з прокуратуры.

Судья Верховного суда Чеченской республики Тимур Эмиев озвучил решение суда 25 марта: «Руководствуясь статьями Гражданского Процессуального кодекса РФ судебная коллегия определила: решение Урус-Мартановского городского суда Чеченской республики 28 сентября 2020 года изменить. Изложить абзац решения резолютивной части в следующей редакции: опровергнуть признанные судом несоответствующие действительности сведения на том же сайте ИА URA.RU. Снизить размер компенсации морального вреда, взысканного с ООО „Сибирско-Уральская медиакомпания“ в пользу Залзаева Мурата Замбековича с 15 млн рублей до 30 тысяч рублей».