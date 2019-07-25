В Чечне стартует Всероссийский молодежный форум «Фортанга-2019»

Накануне глава Ачхой-Мартановского района Тамерлан Хучиев сообщил, что на площадке для проведения форума «Фортанга-2019» все готово.

К красочному берегу реки Сунжа прибудет молодежь из разных субъектов России. Участников Всероссийского молодёжного форума «Фортанга- 2019»,который продлится с 24 по 28 июля ждёт насыщенная программа и кавказское гостеприимство,- подчеркнул Хучиев.

В лагере в селе Самашки, где будет проходить мероприятие, среди деревьев возвели беседки, просторные площадки для тренингов и презентаций, поставили палатки и для ночлега. Здесь же расположилось поле для спортивных состязаний и выделено специальное место для разведения костра.

II Всероссийский молодёжный форум «Фортанга-2019» будет проходить по 3 направлениям: молодежно-документальное направление, интернет-журналистика и литература (молодые писатели и поэты).

Этот социально -образовательный проект очень важен для нас. Ведь он направлен на решение одного из самых важных вопросов, связанных с формированием гражданской идентичности и создание молодежного медиа-контента для использования в работе по гармонизации межнациональных отношений,- отметил глава Ачхой-Мартановского района.

В форуме примут участие лидеры студенческих телевидений, обществ и организаций и их команды; представители молодежных медиа сообществ; начинающие блогеры; руководители социально-значимых проектов; молодые писатели и поэты.