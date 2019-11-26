В Челябинске после долгого перерыва вышла в свет старейшая газета

На Южном Урале возобновился выпуск старейшей газеты «Челябинский рабочий». Как говорится в группе издания в соцсети «ВКонтакте», «первые читатели уже получили газету».

О периодичности и тираже газеты пока ничего не известно.

Бренд «Челябинский рабочий» ранее, в рамках банкротства ЗАО «ЧР-Менеджер», которое занималось выпуском газеты, выкупил Василий Середонин. В Челябинске в начале нулевых он запомнился тем, что изменил имя на Вячеслава Тарасова (имя действующего на тот момент градоначальника) и баллотировался на пост мэра Челябинска, а также участием в телешоу «Дом-2».

После покупки бренда Василий Середонин заявил Znak.com, что намерен продолжить выпуск газеты, но в ограниченном формате — несколько выпусков в год.