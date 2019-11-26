В Челябинске после долгого перерыва вышла в свет старейшая газета

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пресса
Челябинск
Ноя 26, 2019

На Южном Урале возобновился выпуск старейшей газеты «Челябинский рабочий». Как говорится в группе издания в соцсети «ВКонтакте», «первые читатели уже получили газету». 

О периодичности и тираже газеты пока ничего не известно. 

Бренд «Челябинский рабочий» ранее, в рамках банкротства  ЗАО «ЧР-Менеджер», которое занималось выпуском газеты, выкупил Василий Середонин. В Челябинске в начале нулевых он запомнился тем, что изменил имя на Вячеслава Тарасова (имя действующего на тот момент градоначальника) и баллотировался на пост мэра Челябинска, а также участием в телешоу «Дом-2». 

После покупки бренда Василий Середонин заявил Znak.com, что намерен продолжить выпуск газеты, но в ограниченном формате — несколько выпусков в год. 

Источник: Znak.com
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