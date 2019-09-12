В Челябинске появится музей истории южноуральской журналистики

По задумке, экспозиция соберет предметы из жизни журналистики Южного Урала различных эпох: редкие экземпляры газет и журналов, фотоаппараты, микрофоны, дискеты, видеомагнитофоны, кассеты и т.д. Коллекция экспонатов уже начала формироваться всеми желающими и будет постоянно пополняться. К запуску необычного проекта уже подключились редакции СМИ Челябинской области.

Директор музея, преподаватель факультета журналистики Елена Шумакова:

Идея создания музея принадлежит декану факультета журналистики ЧелГУ Борису Киршину. Ее поддержали в Союзе журналистов Челябинской области. Мы отправили письма с просьбой предоставить историческую информацию и предметы, которые использовались в работе журналистов.

На данный момент нам передали печатную машинку, советские видеокамеры, фотоаппараты «Зенит», «Смена», раритетные выпуски газет. Редакция газеты «Миасский рабочий» подарила музею пейджер начала 90-х, сайт «Хорошие новости» — фотографии побывавшего в космосе, на МКС, логотипа СМИ. В «Копейском рабочем» обещают прислать снимки со звездами мирового кино, сфотографированными с газетой челябинского города-спутника: Бредом Питтом, Джонни Деппом, Леонардо ДиКаприо… Наша экспозиция также пополнилась подшивками «Челябинского рабочего» с номерами газеты брежневских, горбачевских и ельцинских времен, пособиями сороковых годов об особенностях аграрной журналистики и о том, как писать «правильные репортажи».

Мы также планируем привлечь к сбору медиаартефактов и другие областные, городские и районные СМИ, ведомственные многотиражные газеты, а также общественников и блогеров.