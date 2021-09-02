В «Чемпионате» поменялся главный редактор

Новым главным редактором «Чемпионата» стал Вячеслав Опахин. На этом посту он сменил Евгения Слюсаренко, который проработал в этой должности 3,5 года.

«Мы благодарны Евгению Слюсаренко за годы продуктивной работы и его вклад в развитие «Чемпионата». Уверены, что Евгений продолжит успешный карьерный путь. Назначение Вячеслава Опахина – логичное продолжение культуры команды «Чемпионата», для которой всегда в приоритете рост людей внутри проекта. Мы уверены, что под руководством Вячеслава редакция получит новый толчок к развитию и продолжит укреплять лидерство на рынке спортивных медиа Рунета», — директор по цифровой стратегии Rambler&Co, управляющий директор «Чемпионата» Антон Сучков.

Вячеслав Опахин пришёл в «Чемпионат» в апреле 2020 года на должность заместителя главного редактора и работал над развитием продукта, новыми проектами и трансформацией отдельных разделов. В новой должности он будет будет отвечать за редакционную политику издания, в том числе займется перезапуском контента.

Ранее он работал в ряде спортивных СМИ, писал для газет «Ведомости», «Московские новости», журнала «Русский репортёр», являлся издателем порталов «Канобу» и «Игромания» и главредом Hi-Tech Mail.ru.

«Позиция главреда — это большой вызов и громадная ответственность. Нам предстоят интересные эксперименты с форматами, подходами и прокачивание ценности контента для аудитории. К счастью, с командой таких классных (а я знаю это изнутри) людей и топовых профессионалов нет недостижимых целей и невыполнимых задач. Спорт — это о героях, результатах, историях преодоления себя и эмоциях. «Чемпионат» всегда умел показывать спорт через призму ярких красок. Хочется, чтобы было больше именно позитива и ощущения, что спорт — это кайф», — сказал Опахин.