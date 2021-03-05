В Чувашии создадут единую платформу подготовки юнкоров

Перспективы развития детской и юношеской журналистики в регионе стали центральной темой встречи министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристины Майниной с коллективом издательского дома «Грани».

Руководитель ведомства высоко оценила вклад редакции в развитие детской и юношеской журналистики. Издание с 2007 году выступает организатором конкурса школьных изданий «Школа-пресс». В марте текущего года творческое состязание пройдет уже в 15 раз.

Министру продемонстрировали работы победителей прошлых лет и лучшие школьные издания текущего года. По словам главного редактора газеты Наталии Колывановой, с декабря прошлого года на рассмотрение жюри поступило порядка 150 материалов юнкоров. Имена победителей станут известны в марте.

«Впечатляет интерес детворы к Школе-пресс, значит, проект живет и будет жить. Но очень важно этот интерес поддерживать, подпитывать, развивать, чтобы впоследствии из начинающих журналистов выросли настоящие акулы пера. Будем создавать в Чувашии единую платформу подготовки юнкоров, взяв за основу уже действующие в республике проекты. Объединим усилия для решения кадровой проблемы в журналистике», — отметила Кристина Майнина.