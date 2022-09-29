В Дагестане пропала журналист и режиссер Юлия Вишневецкая

Режиссер и журналистка Юлия Вишневецкая пропала после ареста в Махачкале.

Юлия была задержана полицией вечером 26 сентября во время проведения несанкционированных протестов. Журналистка находилась в Дагестане по редакционному заданию изданий «Русский репортер» и «Радио Свобода»*.

«Местонахождение Юлии Вишневецкой, режиссера-документалиста, лауреата премии "Лавр 2020", известного журналиста, остается неизвестным в течение всего дня 28 сентября. Последний раз с ней удалось связаться минувшей ночью после вынесения приговора в суде Советского района Махачкалы об административном аресте на пять суток», — сообщил главный редактор «Русского репортера» Виталий Лейбин.

Уточняется, что для исполнения наказания Вишневецкую доставили в село Карабудахкент, однако днем 28 сентября дежурный ОВД заявил, что ее там нет. По словам члена ОНК Омара Омарова (с ним говорил главный редактор «Русского репортера» Виталий Лейбин), она перенаправлена в Махачкалу, и ей будут выдвинуты обвинения в организации митингов. Однако в ИВС Махачкалы адвокату Марине Дубровиной сказали, что Юлии нет и там.

11:15 Нахождение Юлии Вишневецкой установлено

Члены ОНК Дагестана установили место нахождения журналистки Юлии Вишневецкой.

Как оказалось, журналистку, вопреки заявлениям сотрудников полиции Карабудахкентского РОВД, никуда не перевозили и не намеревались этого делать. Ответы адвокату Юлии, а также членам ОНК, что Вишневецкую отвезли в Махачкалу, были связаны с нежеланием допускать к ней защиту.

* Внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента