В деле об убийстве словацкого журналиста Куцака вынесен первый приговор

Посредник в двойном убийстве в 2018 году словацкого журналиста-расследователя Яна Куцака и его невесты Мартины Кушнировой был приговорен к 15 годам тюрьмы после того, как согласился на сделку о признании вины.

Золтан Андруско был владельцем пиццерии, когда присоединился к заговору для осуществления убийства, вызвавшего массовые протесты и приведшего к отставке премьер-министра Роберта Фицо. «Я считаю, что 15-летний приговор является уместным»,— приводит AFP выдержку из заявления судьи Памелы Залески.

Господин Куцак занимался расследованием деятельности словацкого предпринимателя Мариана Кочнера, когда в феврале 2018 года он и его невеста были застрелены у себя дома под Братиславой. Андруско выполнял роль посредника в убийстве, наняв стрелков по просьбе своей подруги Алены Жужовой, которая, как предполагается, выполняла приказы считающегося организатором убийства Мариана Кочнера.

Кочнер, Жужова и предполагаемые исполнители Томаш Сабо и Мирослав Марчек находятся под стражей и предстанут перед судом в январе. Андруско будет выступать в качестве свидетеля.