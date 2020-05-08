В День радио в Петербурге начало вещание радио «Звезда»

В 7 утра 7 мая в Петербурге начало вещание радио «Звезда». Его можно услышать на частоте 94,1 FM.

Право на вещание на этой частоте «Звезда» выиграла только недавно – 28 февраля.Конкуренцию ей тогда оставляло радио «Вера». В условиях розыгрыша частоты было ограничение на тематику вещания — «общественно патриотическая».

В предыдущий раз частоты в Петербурге разыгрывалась в июне 2018 года после девятилетнего перерыва.

На самом радио «Звезда» сообщают, что сейчас вещают с измененной сеткой, которую специально подстроили для тех, кто соблюдает режим самоизоляции. «Для них в эфире звучит больше длительных исторических и познавательных программ», — отмечают на радио.