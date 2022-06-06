В Доме журналиста наградили победителей конкурса «Золотое перо»-2021

3 июня в Доме журналиста подвели итоги конкурса «Золотое перо»-2021.
Победителями в номинациях стали:
- «За вклад в развитие журналистики» — Лев Сидоровский
- «Гран-при» — Александр Петросян
- «Политика» — Алеся Крупанина, Ольга Маркина. «Антиполитика». / Радио «Комсомольская правда в СПб»;
- «Расследование» — Татьяна Востроилова. «Жизнь, смерть и любовь Кати Иванцовой». / «Фонтанка»;
- «Гражданское общество» — Сергей Загацкий, Серия военно-исторических и поисковых репортажей. / «Россия-Санкт-Петербург»;
- «Экономика» — Вадим Кузьмицкий, Иван Ершов, Дарья Кильцова. «Непутевые склады». / «Деловой Петербург»;
- «Культура» — Александра Мымрина. «Культурная эволюция». / Телеканал «Санкт-Петербург»;
- «Спорт» — Татьяна Беличенко, Юлия Николаева, Михаил Григорьев. Спецвыпуск, посвященный Олимпиаде. / «Петербургский дневник»;
- «Фото» — Валентин Егоршин. Серия работ / ТАСС, Associated Press;
- «Журналистский проект года» — Сергей Компанийченко, фотоальбом «Санкт-Петербург в ожерелье мостов».
Источник: Лениздат.ру