В Донбассе установили памятник Андрею Стенину

Памятник фотокорреспонденту агентства РИА Новости Андрею Стенину установлен на месте его гибели в Донбассе в окрестностях поселка Горняк, передает корреспондент РИА Новости.

Фотокорреспондент МИА «Россия Сегодня» Андрей Стенин погиб в 2014 году в окрестностях населенного пункта Горняк в Снежнянском районе в результате обстрела со стороны украинских силовиков.

Инициаторами установки памятника стали его коллеги из различных СМИ, они же и занимались сбором средств.

Мемориал открыт 22 декабря, в день рождения Стенина. Он представляет из себя три гранитных плиты, на которых высечено изображение Андрея Стенина и двух его коллег, которые также погибли на этом месте в 2014 году.