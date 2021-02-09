В Думу внесут законопроект, обязывающий IT-компании иметь представительства в России

Законопроект, обязывающий иностранные IT-компании иметь полноценные представительства в России, внесут в Госдуму в ближайшее время. Об этом в понедельник сообщил глава комитета нижней палаты по информполитике Александр Хинштейн в ходе круглого стола в Общественной палате РФ «Генеральная уборка в Сети, или Российская таблетка от противоправного контента».

«Соответствующая инициатива в комитете разработана. Мы сейчас дорабатываем ее с заинтересованными ведомствами. Полагаю, что в ближайшее время ее внесем [в Госдуму]», — сказал Хинштейн.

По его мнению, документ упростит взаимодействие Роскомнадзора и других госорганов с иностранными интернет-компаниями. «Потому что предлагается создавать филиалы или представительства, наделенные необходимым объемом полномочий и уполномоченные представлять интересы самого интернет-ресурса», — раскрыл он суть законопроекта.