В двадцати регионах России отключают аналоговое телевидение

В России начался второй этап перехода на цифровое телевидение. 15 апреля от аналогового сигнала отказываются в 20 регионах страны, среди которых Москва и Подмосковье, Ямал, Тюменская и Курганская области.

Пользователи в Москве с аналоговым ТВ не увидят черный экран: в течение трех недель в старом формате будут показывать ролик, который будет подробно описывать, как перейти на цифровое вещание, передает агентство Nation News. Граждане, которые не являются абонентами платного ТВ или не обладают современными телевизорами, должны купить цифровую приставку.

Переход на цифровое телевидение проходит в рамках федеральной программы «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009—2018 годы». Отключение аналогового вещания идет в три этапа: 11 февраля процедуру прошли семь регионов, среди которых Чечня и Магаданская область. На последнем этапе реформа коснется 57 регионов РФ, напоминает «Национальная служба новостей». После перехода на цифровое вещание россияне должны получить бесплатно набор из 20 каналов высокого качества.

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