В едином списке иноагентов Минюста новые фамилии

Министерство юстиции России в пятницу пополнило единый список иноагентов. С 1 декабря Минюст ведет один реестр, в который внесены все лица и организации, признанные иностранными агентами.

В список внесены:

Иван Тютрин*, сооснователь «Форума Свободной России»;

Дмитрий Любимов*, журналист;

Юлия Таратута*, главный редактор издания Wonderzine;

Наталья Грязневич*, политик из Санкт-Петербурга;

Дмитрий Давыдов*, автор «20 идей по развитию России»;

Самарская общественная организация ЛГБТ+ «Ирида»*;

«Экологическая вахта Сахалина»*;

АНО «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания»*.

* Признаны Минюстом РФ иностранными агентами