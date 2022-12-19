В едином списке иноагентов Минюста новые фамилии

Министерство юстиции России в пятницу пополнило единый список иноагентов. С 1 декабря Минюст ведет один реестр, в который внесены все лица и организации, признанные иностранными агентами.
В список внесены:
Иван Тютрин*, сооснователь «Форума Свободной России»;
Дмитрий Любимов*, журналист;
Юлия Таратута*, главный редактор издания Wonderzine;
Наталья Грязневич*, политик из Санкт-Петербурга;
Дмитрий Давыдов*, автор «20 идей по развитию России»;
Самарская общественная организация ЛГБТ+ «Ирида»*;
«Экологическая вахта Сахалина»*;
АНО «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания»*.
* Признаны Минюстом РФ иностранными агентами