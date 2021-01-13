В эфире «Матч ТВ» запретили произносить англицизмы

Комментаторы «Матч ТВ» получили список англицизмов, которые запрещены к употреблению в эфире. Их опубликовал в своем Telegram-канале журналист Станислав Гридасов, затем информацию подтвердил портал Sports.ru.

В список вошли слова «лайкать», «корнер», «голеадор», «окей», «ассист», «кипер», «коуч» и другие. В нем также есть англицизмы, допустимые только в «специализированном поясняющем контексте» и полностью разрешенные в эфире. Все они означают спортивные термины.

По словам Гридасова, перечень придумал ввести гендиректор «Газпрома» Алексей Миллер, компании которого принадлежат футбольный клуб «Зенит» и телеканал «МатчТВ». Журналист выразил недуомение принципом, по которому слова разделены на категории.

Станислав Гридасов, журналист: