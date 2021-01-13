В эфире «Матч ТВ» запретили произносить англицизмы

Комментаторы «Матч ТВ» получили список англицизмов, которые запрещены к употреблению в эфире. Их опубликовал в своем Telegram-канале журналист Станислав Гридасов, затем информацию подтвердил портал Sports.ru.
В список вошли слова «лайкать», «корнер», «голеадор», «окей», «ассист», «кипер», «коуч» и другие. В нем также есть англицизмы, допустимые только в «специализированном поясняющем контексте» и полностью разрешенные в эфире. Все они означают спортивные термины.
По словам Гридасова, перечень придумал ввести гендиректор «Газпрома» Алексей Миллер, компании которого принадлежат футбольный клуб «Зенит» и телеканал «МатчТВ». Журналист выразил недуомение принципом, по которому слова разделены на категории.
Станислав Гридасов, журналист:
Алексей Борисович Миллер является ретивым борцом за чистоту русского языка в эфире, и его помощники периодически звонят доверенным комментаторам, чтобы донести до них новые ценные указания. Алексей Борисович очень не любит, когда русский язык портят англицизмами, всеми этими вашими андердогами, скиллзами и коучами. Есть же простые русские слова — аутсайдер, плеймейкер или, к примеру, троллинг.
Источник: Sostav.ru