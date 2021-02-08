В Египте освобожден журналист Al Jazeera, проведший четыре года под стражей без суда

Телеканал Al Jazeera сообщил о неожиданном освобождении властями Египта своего журналиста Махмуда Хусейна, который провел под стражей более четырех лет без суда и предъявления обвинения. Хусейн является гражданином Египта. Власти страны его освобождение никак не прокомментировали.

Журналиста задержали в Каире в декабре 2016 года, куда он приехал на каникулы к семье. Хусейна допрашивали более 15 часов без адвоката, после чего отпустили, но спустя несколько дней задержали снова. Вначале египетские власти публично обвинили его «в распространении ложных новостей и получении денежных средств от иностранных властей с целью опорочить репутацию государства», но в итоге официально ему так и не было предъявлено обвинений.

Телеканал указывает, что срок задержания журналиста продлевался более десяти раз, что противоречит как египетским, так и международным правовым нормам.

В мае 2019 года Хусейна перевели из каирской тюрьмы в камеру предварительного заключения в Гизе в рамках подготовки к его освобождению в соответствии с «мерами предосторожности», которые предполагали ограничения на передвижение, однако в последний момент власти отменили решение и объявили, что против Хусейна начато новое расследование.

Al Jazeera развернула широкую общественную кампанию в поддержку своего журналиста.