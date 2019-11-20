В Екатеринбурге презентовали новое медиа Bombus от редакции «Русского репортера»

18 ноября главный редактор «Русского репортера» Виталий Лейбин и один из создателей «Русского репортера» Дмитрий Соколов-Митрич презентовали новое федеральное издание Bombus с редакцией в Екатеринбурге. Новое СМИ запустится в пятницу, 22 ноября, в 6 утра екатеринбургского времени по домену bombus.me.

Название Bombus в переводе с латыни означает «шмель». Шеф-редактором нового медиа стал Юрий Дорохов, создатель делового СМИ «Курсив». Костяк команды собирал именно он. В редакции уже работает 12 человек, в перспективе ее планируют расширить до 30. Известно, что в нее вошли журналисты из «Коммерсанта», «Накануне.ru», а также Марина Ахмедова, специальный корреспондент «Русского репортера». Виталий Лейбин, главный редактор «Русского репортера», станет «мозгом» нового медиа и при этом останется главредом «РР».

В редакции создано несколько отделов: отдел потоковых новостей, отдел эксклюзивных новостей, отдел спецкоров со сложными историями, мультимедийный отдел и фоторедакция. В будущем планируют развивать видеоформат.

Идеология Bombus, по словам Соколова-Митрича, — реальность, а не виртуальность:

Все меньше СМИ могут позволить командировки, дорогостоящие форматы — репортажи. Одна из наших установок, мы будем делать ставку на реальное изучение страны <…> Вся наша идеология основана на переворачивании стереотипов.

Целевой аудиторией Bombus шеф-редактор Юрий Дорохов называет «всех». Виталий Лейбин, говоря об аудитории издания, конкретизировал, что, согласно последнему опросу ФОМ, большинство людей имеет консервативные взгляды. По словам Соколова-Митрича, новое СМИ — для тихого большинства с ориентацией на реальную повестку:

Большинство журналистов — представители громкого меньшинства, они пишут для своей референтной аудитории. Мы так не считаем, мы исходим из того, что большинство не молчаливое, а тихое, оно все время занято реальным делом и выражают себя именно действием, сотворением чего-то нового. Для нас это попытка открыть глубокий океан и идти туда, где нет конкурентов. Это часть нашей стратегии <…> Наш герой — меняет мир в лучшую сторону или хотя бы прикладывает все усилия.

У проекта четыре инвестора. Они согласились финансировать проект, на условии неразглашении их имен. По словам Соколова-Митрича, после публикации в «Коммерсанте» о новом медиа, люди начали делать теории об источниках финансирования, однако создатели нового медиа еще не услышали правильную версию о финансировании. Он уточняет, что точно не Михаил Ходорковский и не Евгений Пригожин.

Идея СМИ зародилась 25 лет назад, когда Дмитрий Соколов-Митрич писал университетскую работу о региональных СМИ в США. «В Екатеринбурге достаточно сильная журналистика и есть кадры. Здесь есть амбиции иметь такой взгляд на страну и на мир», — говорит Лейбин.

Источник и фото: I'MC