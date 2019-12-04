В Екатеринбурге проведут расследование по факту выпуска «Вестника пенсионера»

В мэрии Екатеринбурга организуют служебное расследование по факту выпуска газеты «Вестник пенсионера». Об этом заявил мэр Александр Высокинский.

Градоначальник пообещал депутатам гордумы, что чиновники выяснят, каким образом на газету было потрачено 3,2 млн рублей. Пока вышло два номера издания, но третий не пошел в печать.

Если парламентарии решат, что издание не нужен городу, мэрия откажется от выпуска печатного СМИ, добавил Высокинский.

Ранее депутаты выразили свое недовольство выходом «Вестника пенсионера». Газету выпустило муниципальное учреждение «Город».