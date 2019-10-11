В Эквадоре тележурналиста ранили в голову

Ведущий эквадорского телеканала Teleamazonas Фредди Паредес получил тяжелую травму головы, на него напал один из протестующих в Кито, когда съёмочная группа пыталась уйти с площадки, где находился штаб протеста индейского движения.

На съемочную группу Teleamazonas напали после того, как она решила уйти, несмотря на заявление о том, что журналисты находились там по собственной воле, отмечает издание. Пострадавшему оказали первичную помощь на месте происшествия и доставили в больницу.

Конфедерация индейских национальностей Эквадора CONAIE осудила нападение.

CONAIE осуждает нападение на журналиста Паредеса. Уточняем, что это произошло уже на улице, в то время как наши охранники обеспечивали их физическую безопасность внутри и возможность выхода.

Ранее СМИ сообщали, что в здании Дома культуры, где собрались протестующие индейцы, насильно удерживали более двух десятков журналистов и заставляли их вести прямую трансляцию.

В начале октября в Эквадоре начались протесты против мер жёсткой экономии, которые ввело правительство. Президент страны на прошлой неделе подписал закон, отменяющий субсидии на топливо. Из-за этого цены в магазинах взлетели на 120%. Студенты, транспортные профсоюзы и коренные народы Эквадора выступили против принятых решений.