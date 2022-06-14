В ЕС могут начать штрафовать соцсети за дипфейки

Еврокомиссия может опубликовать соответствующий документ 16 июня, пишет РБК. В нем указаны примеры манипулятивного поведения, которые будут под запретом. Все стороны, оставившие подписи под документом, будут обязаны бороться с фальшивыми аккаунтами, дезинформирующей рекламой и дипфейками (технология на основе нейросетей, моделирует лица и голоса людей по фотографиям и аудиозаписям).

В издании приводят информацию Reuters о том, что также стороны должны будут гарантировать большую прозрачность в политической рекламе. На то, чтобы предпринять меры по ограничению дипфейков, у соцсетей будет полгода после того, как Еврокомиссия опубликует регулирующий документ в сфере дезинформации.