В ЕС навали оправданным решение властей Латвии о временной приостановке вещания телеканала «Россия РТР»

мая 17, 2021

Еврокомиссия сочла соразмерным, оправданным и соответствующим законодательству ЕС решение властей Латвии о временной приостановке вещания телеканала «Россия РТР», сообщается на сайте ЕК:

7 мая 2021 года Европейская комиссия постановила, что решение латвийского регулятора приостановить ретрансляцию канала «Россия РТР» на 12 месяцев из-за подстрекательства к насилию или ненависти соответствует законодательству ЕС.

Отмечается, что решение принято на основании Директивы аудиовизуальных медиауслуг, запрещающая подстрекательство к насилию. Она устанавливает процедуру, которой должно следовать государство — член ЕС, когда оно считает, что этот запрет не соблюдался поставщиком медиауслуг.

Источник: Журналистика
 
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