В ЕС осудили смертные приговоры обвиняемым в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи

«Европейский союз безоговорочно осуждает применение высшей меры наказания, это относится к любым ситуациям без всяких исключений. Это жестокое и негуманное наказание, которое не выполняет сдерживающую функцию и представляет собой неприемлемое отрицание человеческого достоинства»,— сообщается на официальном сайте Европейского Союза.23 декабря суд в Саудовской Аравии приговорил пятерых обвиняемых к смертной казни.

Хашкаджи был убит в октябре прошлого года на территории консульства КСА в Стамбуле. Его тело до сих пор не было обнаружено.