В ЕС запретили вещание Sputnik Arabic и RT Arabic

В рамках десятого пакета санкций против России Евросоюз запретил вещание на своей территории арабским службам RT и Sputnik, следует из заявления на сайте Европейского Совета. Ограничения коснутся 96 организаций. Кроме того, Евросоюз расширил списки товаров, запрещенных к экспорту из России, в том числе битума и каучука.

Общий объем новых торговых ограничений ЕС составляет €11,4 млрд, с учетом нового пакета санкций Брюссель ввел запрет на 49% своего экспорта в Россию и 58% импорта из России (с учетом показателей 2021-года), отмечает Еврокомиссия.

Европейские чиновники сочли названные СМИ находящимися под «постоянным прямым или косвенным контролем» руководства России. «В соответствии с Хартией основных прав названные меры не помешают этим СМИ и их сотрудникам осуществлять деятельность в ЕС, кроме вещания, то есть исследовательской деятельности и проведения интервью», — говорится в пресс-релизе.