В ЕСПЧ подана жалоба в защиту журналистки Светланы Прокопьевой, подозреваемой в оправдании терроризма

13 августа в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) поступила жалоба в защиту псковской журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма. Жалоба подана в рамках ст. 10 Европейской Конвенции и касается нарушения прав Прокопьевой как журналиста в связи с обыском в ее квартире и изъятием личного оборудования, что, по мнению защиты, поставило под угрозу конфиденциальность источников информации.

Сейчас дело Светланы Прокопьевой находится на стадии предварительного следствия, обвинение ей еще не предъявляли: журналистка до сих пор имеет статус подозреваемой.

Адвокат Тумас Мисакян при поддержке Центра защиты прав СМИ защищает права Прокопьевой в российских судах и представляет её интересы в ЕСПЧ.

Напомним, 6 ноября 2018 года в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове», в своей авторской передаче «Минутка просветления», Светлана Прокопьева высказала мнение о причинах теракта у здания ФСБ в Архангельске: тогда 17-летний местный житель попытался пронести в помещение ФСБ взрывное устройство, которое сработало и убило его. В результате взрыва три сотрудника ФСБ получили ранения.

Текст программы был согласован с руководством радиостанции «Эхо Москвы в Пскове», и Прокопьева зачитала его в эфире радиостанции. В эфире журналистка предположила, что поступок молодого человека мог быть спровоцирован действиями политического режима в стране.

Впоследствии текст радиопрограммы был опубликован на сайте «Псковская лента новостей» под названием «Репрессии для государства», который вскоре был удален.

6 февраля 2019 года в отношении Прокопьевой было возбуждено уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ («оправдание терроризма»). В постановлении о возбуждении уголовного дела было указано, что «опубликованные Прокопьевой С.В. материалы содержат публичные призывы к оправданию терроризма».

В этот же день в квартире журналистки (в ее присутствии) был проведен обыск, в ходе которого у неё изъяли все принадлежащие ей электронные носители информации: три ноутбука, два мобильных телефона, диктофон, флэшка. Также были изъяты все бумажные документы и личные записи Прокопьевой.

4 июля стало известно, что журналистку внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, а ее счета заблокировали.

Комментарий адвоката Тумаса Мисакяна:

Постановление суда о производстве обыска не было четко сформулировано и не содержало указания на то, какие именно документы, предметы предполагалось обнаружить в ходе обыска, и, таким образом, сотрудникам правоохранительных органов предоставлялась неограниченная свобода усмотрения при производстве обыска. Обжалование обыска в квартире Светланы Прокопьевой является крайне важным для защиты ее профессиональных прав как журналиста. Практика изъятия во время обысков у журналистов всех носителей информации, начиная от компьютеров и заканчивая личными дневниками, наносит вред не только их праву на неприкосновенность частной жизни, но и ставит под угрозу их профессиональную тайну - конфиденциальность источников информации, защищаемую статьей 10 Конвенции. Европейский суд неоднократно отмечал недопустимость такого подхода при проведении обыска в жилище журналистов, мы считаем важным, чтобы это было признано и в деле Светланы Прокопьевой.

Источник: Центр защиты прав СМИ