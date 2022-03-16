В Эстонии ограничат доступ к сайтам ТАСС, «Лента.ру», НТВ и «Первого»

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии (TTJA) предписал телекоммуникационным компаниям на год заблокировать доступ к семи веб-сайтам российских СМИ.

«TTJA установил, что эти веб-сайты распространяют военную пропаганду, оправдывают и поддерживают преступную агрессию и разжигают ненависть», — говорится в сообщении.

Блокировать доступ предписано к сайтам:

— НТВ — ntv.ru;

— РЕН ТВ — ren.tv;

— «Пятого канала» — 5-tv.ru;

— Телеканала «78» — 78.ru;

— «Первого канала» — 1tv.com;

— «Лента.ру». — lenta.ru;

— ТАСС — tass.ru.