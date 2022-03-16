В Эстонии ограничат доступ к сайтам ТАСС, «Лента.ру», НТВ и «Первого»

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии (TTJA) предписал телекоммуникационным компаниям на год заблокировать доступ к семи веб-сайтам российских СМИ.
«TTJA установил, что эти веб-сайты распространяют военную пропаганду, оправдывают и поддерживают преступную агрессию и разжигают ненависть», — говорится в сообщении.
Блокировать доступ предписано к сайтам:
— НТВ — ntv.ru;
— РЕН ТВ — ren.tv;
— «Пятого канала» — 5-tv.ru;
— Телеканала «78» — 78.ru;
— «Первого канала» — 1tv.com;
— «Лента.ру». — lenta.ru;
— ТАСС — tass.ru.
Источник: РБК