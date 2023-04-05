В Эстонии заблокировали порталы с трансляцией российских телеканалов

Эстонский регулятор заблокировал доступ к интернет-порталам, на которых можно было посмотреть передачи российских телевизионных каналов. Ограничения распространились на 195 сайтов и 51 телеканал, содержание которых, по мнению эстонской стороны, «носит характер враждебной пропаганды».

Как утверждает регулятор, такие меры были приняты для защиты информационного пространства Эстонии в рамках обеспечения действия санкций.

Напомним, ещё в начале 2022 года телеканалы Russia Today и другие российские госСМИ были заблокированы на территории Евросоюза. Кроме того, аккаунты телеканала на разных языках неоднократно удалялись или блокировались на YouTube и в TikTok. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель говорил, что таким образом политики «борются с дезинформацией».